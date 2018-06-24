Seçim 2. Tura Kalmadı! Sandıkların Yüzde 98'i Açıldı! İşte Oy Dağılımı!

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri henüz sonlanmadı fakat sandıkların yüzde 98'i açılmış durumda.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başı olacak. MHP ve AK Parti'den oluşan Cumhur İttifakı yurt genelinde milletvekili seçimlerinde yüzde 53.66 oy alırken, CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı Yüzde 34.19 oranında oy aldı.

Herhangi bir ittifaka katılmayan partilerden HDP yüzde 11.13 oranında oy alırken, Hüdapar yüzde 0.27, Vatan partisi 0.20 oy aldı. Kesin olmayan oy sayımına göre mecliste milletvekili dağılımı aşağıdaki gibi olacak: