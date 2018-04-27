Saymaz: Demirtaş Cezaevinden Aday Oluyor, Abdullah Gül Maslaktan Çıkıp Aday Olamıyor

Gazeteci yazar İsmail Saymaz, CNN Türk'te katıldığı programda, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamamasıyla ilgili HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı örnek göstererek, "Cumhurbaşkanı'nın karşısında bir Meral Akşener var, 2,5 yıldır mücadele ediyor. Beğenin beğenmeyin MHP'deki kongrede sadece Devlet Bahçeli'yi almadı, bir de devleti aldı. Düğün salonlarında sesini kıstılar. Böyle bir mücadeleden geliyor , Meral Akşener...

O Sizin beğenmediğiniz Demirtaş, belki bir daha dışarı çıkamayacak ama bunun pahasına cezaevinden aday oluyor. Demirtaş'ın cezaevinden aday olduğu memlekette Abdullah Gül, Maslak'tan çıkıp aday olamıyor. Yok öyle hem 25 kuruş, hem şoför mahalli, hem de yokuşta ineceğim." dedi.