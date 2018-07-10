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Sayıştay Personel Alımı Sınavı İçin ÖSYM'den Yeni Açıklama

Sayıştay Başkanlığı KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı için başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Başvurusu alınan alımın sınavı geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak teknik bir hata nedeniyle sınav yapılamadı. Bu konuda yeni bir açıklama geldi.

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Sayıştay Personel Alımı Sınavı İçin ÖSYM'den Yeni Açıklama

Sayıştay Başkanlığı KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı için başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Başvurusu alınan alımın sınavı geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak teknik bir hata nedeniyle sınav yapılamadı. Bu konuda yeni bir açıklama geldi.

10 Temmuz 2018 Salı 17:59
Sayıştay Personel Alımı Sınavı İçin ÖSYM'den Yeni Açıklama

Teknik bir arıza nedeniyle iptal edilen Sayıştay sınavı hakkında ÖSYM'den yeni açıklama geldi.

ÖSYM resmi sayfasında yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının Uygulanması

2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu doğrultuda;

  1. 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan sınavın tüm soruları ve cevap anahtarları, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün süreyle bu sınava başvuran adaylara açılmıştır.
  2. Sınava, Ankara Esenboğa e-sınav merkezine atanan adaylar alınacaktır. Bu adaylar ile birlikte Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava katılmak isteyenler de bu sınava girebileceklerdir. Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girenlerin 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınav sonuçları değerlendirmeye alınacak, önceki sınavı geçersiz sayılacaktır.
  3. Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girmek isteyenler, bu sınava katılma taleplerini ve sınav merkezi tercihlerini 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecektir.
  4. Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.
  5. Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon il merkezlerinde basılı ortamda yapılacaktır.Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden yapacaklardır.
  6. Eleme sınavı sonuçları, 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.
  7. Eleme Sınavında başarılı olan adaylar için yapılacak Yazılı Sınav, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
  8. Adaylar, Sınav Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

26 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN SINAVIN SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

SINAV KILAVUZU

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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