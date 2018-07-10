Sayıştay Personel Alımı Sınavı İçin ÖSYM'den Yeni Açıklama

Teknik bir arıza nedeniyle iptal edilen Sayıştay sınavı hakkında ÖSYM'den yeni açıklama geldi.
ÖSYM resmi sayfasında yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavının Uygulanması
2018 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı, 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu doğrultuda;
- 26 Mayıs 2018 tarihinde yapılan sınavın tüm soruları ve cevap anahtarları, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 10 gün süreyle bu sınava başvuran adaylara açılmıştır.
- Sınava, Ankara Esenboğa e-sınav merkezine atanan adaylar alınacaktır. Bu adaylar ile birlikte Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava katılmak isteyenler de bu sınava girebileceklerdir. Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girenlerin 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınav sonuçları değerlendirmeye alınacak, önceki sınavı geçersiz sayılacaktır.
- Ankara Esenboğa e-sınav merkezi dışındaki diğer e-sınav merkezlerine (İstanbul, İzmir, Ankara-Çetin Emeç e-sınav merkezleri) atanan adaylardan 12 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak sınava girmek isteyenler, bu sınava katılma taleplerini ve sınav merkezi tercihlerini 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecektir.
- Adaylardan sınav ücreti alınmayacaktır.
- Sınav, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon il merkezlerinde basılı ortamda yapılacaktır.Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, 12-18 Temmuz 2018 tarihlerinde ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminden yapacaklardır.
- Eleme sınavı sonuçları, 28 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacaktır.
- Eleme Sınavında başarılı olan adaylar için yapılacak Yazılı Sınav, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır.
- Adaylar, Sınav Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
26 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN SINAVIN SORU VE CEVAP ANAHTARLARI
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