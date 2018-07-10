Sayıştay Personel Alımı Sınavı İçin ÖSYM'den Yeni Açıklama

Sayıştay Başkanlığı KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı için başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Başvurusu alınan alımın sınavı geçtiğimiz ay yapılacaktı. Ancak teknik bir hata nedeniyle sınav yapılamadı. Bu konuda yeni bir açıklama geldi.