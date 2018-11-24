'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Suruç patlamaSI davasının görüldüğü cezaevi kampüsü önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li Milletvekillerine jandarma müsaadeetmedi. HDP'lilerin 'saygı duyacaksın' sözleri üzerine jandarma komutanı askerlere 'TOMA'yı çalıştır' emri verdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2015 yılında meydana gelen patlamayla ilgili devam eden dava, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi Kampüsü'nde görüldü. Dava sonrası cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan'a, jandarma ekipleri müsaade etmedi.

"BENİM VEKİLİM DEĞİLSİN"

'Ben bir milletvekiliyim' diyerek açıklama yapma konusunda ısrar eden HDP'li vekile, jandarma komutanı, "Sen benim vekilim değilsin" diyerek cevap verdi.

Komutan, "Bana saygı duyacaksın" diyen HDP'li vekili susturmak için de askerlerine, "TOMA'yı çalıştır" emri verdi.

İşte o anlar;