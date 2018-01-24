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Savaş Pilotu Teröristleri O Notla Bombaladı

Zeytin Dalı Harekatında teröristleri bombalayan savaş pilotu, bir not paylaştı. İşte pilotun teröristleri bombalarken kullandığı o not.

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Savaş Pilotu Teröristleri O Notla Bombaladı

Zeytin Dalı Harekatında teröristleri bombalayan savaş pilotu, bir not paylaştı. İşte pilotun teröristleri bombalarken kullandığı o not.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:39
Savaş Pilotu Teröristleri O Notla Bombaladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'deki terör unsurlarının hedefleri imha etmek için düzenlenen hava harekatına katılan savaş uçağı pilotu, kabin içinden bir fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı.

Savaş pilotunun fotoğraflı mesajında yer alan not kağıdında Afrin şehitlerinin isminin yazdığı ve önemli bir ifadeye yer verildiği görülüyor. Savaş pilotu yazısında şu ifadeleri kullandı: "İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için... Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için..."

TSK'dan Son Durum Açıklaması

TSK yaptığı son dakika açıklamasında Zeytin Dalı Harekatında son durum ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekat bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

47 Hedef Vuruldu

24 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında tespit edilen PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 47 hedef, Hava Kuvvetlerimize ait 27 uçak ile 09:00-13:51 saatleri arasında icra edilen hava harekatı neticesinde imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Öldürülen Terörist Sayısı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 287 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
TerörSon DakikaAfrinSavaş Pilotu
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