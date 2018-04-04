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SAT Komandosu Ali Türkşen'e: Sen Askerliğini Bedelli Yapmışsındır

SAT komandosu Ali Türkşen, sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafı hakkında bir yorum yaptı. Bu yuouma gelen ilginç bir tepki ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

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SAT Komandosu Ali Türkşen'e: Sen Askerliğini Bedelli Yapmışsındır

SAT komandosu Ali Türkşen, sosyal medya üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafı hakkında bir yorum yaptı. Bu yuouma gelen ilginç bir tepki ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

04 Nisan 2018 Çarşamba 23:35
SAT Komandosu Ali Türkşen'e: Sen Askerliğini Bedelli Yapmışsındır

SAT Komandosu ve Kardak Kahramanı olarak bilinen Ali Türkşen'e sosyal medya üzerinde verilen cevap bir anda yayıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuflajlı fotoğrafı hakkında yorum yapan Ali Türkşen'e bir Twitter kullanıcısı tepki gösterdi ve onun askerliğini bedelli yapıtğını iddia etti. Ancak söz konusu kişi “Kardak kahramanı” olarak bilinen ve Balyoz kumpası mağduru Ali Türkşen’in ta kendisi.

“Vural” isimli bir Twitter kullanıcısı, Ali Türkşen’in, “Bizler cezaevindeyken saçımız sakalımızla uğraşmak dışında bir şey yapmazsanız, böyle fotoğraflara da alışacaksınız. Allah’tan epey disiplinli bir askermiş de elini omzuna koyup görçek yapmamış. Ki öyle olsaydı da savunacak birileri olurdu bu manzarayı” tweetine tepki gösterdi.

Ancak Ali Türkşen’i tanımadan tepki gösteren Vural isimli vatandaş, tepkisinde, “Ulan hergele orada neler yaşanılıyor biliyor musun? Büyük ihtimalle hiç kamuflaj giymemiş bedellilerdensin! Bahsettiğin komutan şu an Cumhuriyet tarihinden beri yürütülen en büyük operasyonlardan birini yürütüyor! Muhakkak eleştirecek bir şeyler mi bulmak zorundasınız” dedi.

Bu tweetinin ardından sosyal medyada gündeme oturan vatandaş Ali Türkşen’in kim olduğunu anlayınca özür diledi. Twitter’dan, Türkşen’e yanıt yazan Vural isimli kişi, “@aliturksen olduğunu fark etmeden, yanlış algı oluşturuluyor zannettiğim; kendisi ve hizmetlerine büyük saygı duyduğum Ali Türkşen’den özür dilerim” diye yazdı.

Türkşen de bunun üzerine, “Rica ederim, bazen olabiliyor böyle aksaklıklar. Sıkıntı yok. Saygılarımla...”şeklinde karşılık verdi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Ali TürkşenSat KomandosuAli Türkşen TwitterBedelli Askerlik
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