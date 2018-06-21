Şarjdaki Telefonu Patladı! Yanarak Can Verdi

Şarj olan telefonu patlayan Malezyalı CEO Nazrin Hassan, yatak odasında feci şekilde can verdi. Cradle Fonu CEO'su Nazrin Hasan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybetmişti.

Ortaya çıkan bilgilere göre Hassan'ın yatak odasında şarj halinde olan iki akıllı telefondan birisi patladı ve yangına sebep oldu. Yatak sayesinde kısa sürede ilerleyen alevler ve ortaya çıkan duman odayı kapladı. Hassan'ın kayınbiraderi olayla ilgili, "Biri Blackberry ve bir diğeri Huawei olmak üzere iki tane telefonu vardı. Kim zararsız bir rutin işlemin üç çocuğun yanlarında babaları olmadan büyümelerine sebep olacağını düşünebilirdi" ifadelerini kullandı.

Teknoloji açısından donanımlı ve bilgili olan Hassan'ın uyurken ölümüne sebepo olan patlama, tüm akıllı telefon sahiplerinin korkulu rüyası durumunda. Şimdiye kadar akıllı telefonlar arasında sadece Samsung Galaxy Note 7 oluşabilecek patlamalar öne sürülerek Samsung tarafından geri çağıldı.