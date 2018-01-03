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Şansın Bu Kadarı! Milli Piyango Talihlisi Bakın Daha Önce de Neyi Tutturmuş!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerinden olduğu öne sürülen Sedat Güner Öztürk, bugün Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

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Şansın Bu Kadarı! Milli Piyango Talihlisi Bakın Daha Önce de Neyi Tutturmuş!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerinden olduğu öne sürülen Sedat Güner Öztürk, bugün Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 22:16
Şansın Bu Kadarı! Milli Piyango Talihlisi Bakın Daha Önce de Neyi Tutturmuş!

Şansın Bu Kadarı! Milli Piyango Talihlisi Bakın Daha Önce de Neyi Tutturmuş!

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerinden olduğu öne sürülen S.Ö, bugün Ankara'ya giderek ikramiyesini teslim aldı.

İnternethaber.com isimli sitede yer alan habere göre  3 çocuk babası S.Ö'nün KKTC'de bir otelde çalıştığı, uzun yıllardır şans oyunları oynadığı daha önce de loto'dan 6 bildiği ve büyük ikramiye kazandığı fakat iş hayatında başarılı olamadığı öne sürüldü. Şanslı milyonerin yakın arkadaşları, "S. çok uzun yıllardır loto ve piyango biletleri alırdı. Büyük ikramiyenin kendisine çıktığını çalışırken öğrendi. Hemen ailesiyle paylaşarak Ankara’ya gitti" dedi.  Öztürk'ün Ankara'daki Milli Pinago Genel Müdürlüğü'ne giderek biletini teslim ettiği, ikramiyesini de banka hesabına talep ettiği öğrenildi. 

KAYNAK: İNTERNETHABER.COM

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Son Güncelleme: 03.01.2018 22:19
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