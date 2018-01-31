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Şanlıurfa'da Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arsa anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kavgada 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Elde edilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı büyükalanlı Kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi.

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Şanlıurfa'da Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arsa anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kavgada 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Elde edilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı büyükalanlı Kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:06
Şanlıurfa'da Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı
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Akrabalar Arsa Yüzünden Kavga Etti! 5 Yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında arsa anlaşmazlığı sebebiyle yaşanan kavgada 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Elde edilen bilgilere göre kavga Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı büyükalanlı Kırsal Mahallesi Örcünlü mezrasında meydana geldi.

İddialara göre akraba olan Bayram Ailesi arasında arsa paylaşımı sebebiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Murat B., Mahmut B, Fatih B. ve Ali B ve  Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılırken , ağır yaralandığı öğrenilen Abdullah B. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine giderek güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Son Güncelleme: 31.01.2018 19:55
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Arsa Kavgası
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