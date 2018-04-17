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Şanlıurfa'daki Patlama İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi! 'Haberler Yalan!'

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yenice Mahallesindeki patlama haberleriyle ilgili açıklama yayımladı.

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Şanlıurfa'daki Patlama İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi! 'Haberler Yalan!'

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yenice Mahallesindeki patlama haberleriyle ilgili açıklama yayımladı.

17 Nisan 2018 Salı 22:27
Şanlıurfa'daki Patlama İddiasıyla İlgili Açıklama Geldi! 'Haberler Yalan!'

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yenice Mahallesindeki patlama haberleriyle ilgili açıklama yayımladı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Yenice Mahallesi'ndeki iki katlı evde yalnız bir çocuğun çakmakla oynaması neticesinde hafif çaplı yangın çıktığı olayda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan resmi bilgilendirmede, "Olayın Yenice Mahallesinde iki katlı evde yalnız kalan çocuğun çakmakla oynaması neticesi çıkan hafif çaplı yangın olduğu ve yaralının bulunmadığı bilinmektedir. Konu anlaşılmadan Şanlıurfa'da patlama çok sayıda yaralı var iddiasına yer verilen haberler kamuoyunda içinden geçilen bu hassas dönem sebebiyle terör saldırısı algısı ve düşüncesine sebebiyet vererek, panik ve kaygı oluşmasına neden olmuştur. Bu tür sebebi anlaşılmadan yapılan haberlerin kamuoyunu rahatsız ettiği aşikar olup farklı kesimlerin ekmeğine yağ süreceği aşikardır. Yapılan haberlerin hukuki sorumluluk getireceği açıktır" ifadelerine yer verildi.

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