Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1 ay önce yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

banner396

Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1 ay önce yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04 Ocak 2018 Perşembe 19:43
Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'daki Kavgada Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1 ay önce yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Aralık'ta yaşanan olayda, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri arasında kavga çıkmış, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan 69 yaşındaki Mehmet Ç ile , 29 yaşındaki Mustafa Ç daha sonra sevk edildikleri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda ağır yaralanan kişlierden birisi olan Bülen Korelli 'nin de dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaşanlıurfa Arazi Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatma Betül Sayan Kaya: "Biz İstiyoruz Ki Tüm Kızlarımız Okusun"
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı
Fatih'te Silahlı Kavga! 2 Yaralı
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!
23 Aralık 2017 Ehliyet Sınavı Sonuçları Açıklandı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim