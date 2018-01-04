Şanlıurfa'daki Arazi Kavgasında Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'daki Kavgada Ölü Sayısı Yükseldi!

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 1 ay önce yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13 Aralık'ta yaşanan olayda, daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öğrenilen iki ailenin üyeleri arasında kavga çıkmış, 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılar Ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan 69 yaşındaki Mehmet Ç ile , 29 yaşındaki Mustafa Ç daha sonra sevk edildikleri Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahelelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda ağır yaralanan kişlierden birisi olan Bülen Korelli 'nin de dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

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