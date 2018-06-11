Şanlıurfa'da Trafik Kazası! 7 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda meydana gelen trafik kazasına dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Ali Akıl'ın idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 27. kilometresinde Remzi Yeşilgül idaresindeki 72 AL 064 plaklı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Rahime , Zeynep, Resul, Hasret ve Sara Akıl isimli vatandaşlar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin habercilerin elde ettiği bilgilere göre, hayati tehlikesi bulunan kimse yok.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.