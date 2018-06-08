Şanlıurfa'da Silahlı Kavga! 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 3 Kişinin ağır yaralandığı bildiriliyor.

Şanlıurfa Siverek'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Elde edilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek sebebiyle husumet bulunan Lale ve Kankılıç aileleri arasında Atatürk Bulvarı'nda bu meseleden dolayı tartışma çıktı. İki ailenin üyeleri kısa sürede kavgaya tutuştu. Kavgada tabancaların da kullanıldığı öğrenilirken, Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ile Şaban Lale'nin ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapılan yaralı vatandaşlar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgadan sonra olay yerinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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