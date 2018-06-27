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Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı! 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı! 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:07
Şanlıurfa'da Otomobiller Çarpıştı! 3 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.  

Elde edilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Demirci Yolunda meydana geldi. 

İddialara göre, Diyarbakır istikametinden gelen bir otomobil ile Viranşehir istikametinden giden başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Y

Yaralı vatandaşlar olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. 

aralılardan birisi hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını  kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Akçay, Abdullah Vural ve Ferhat Tangüneş'in cezanaleri morga konuldu. 

Kazaya dair soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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