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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Oto Tamircilerine Çarpıp Kaçtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arızalanan bir otomobili onarmak istedikleri sırada başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan tamircilerden biri hayatını kaybetti, diğer yaralandı.

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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Oto Tamircilerine Çarpıp Kaçtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arızalanan bir otomobili onarmak istedikleri sırada başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan tamircilerden biri hayatını kaybetti, diğer yaralandı.

01 Nisan 2018 Pazar 13:57
Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Oto Tamircilerine Çarpıp Kaçtı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arızalanan bir otomobili onarmak istedikleri sırada başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanan tamircilerden biri hayatını kaybetti, diğer yaralandı.

Gaziantep Şanlıurfa Karayolunun 36. kilometresinde otomobili arızalanan bir sürücü, ilçe merkeziden tamirci çağırdı. Oto tamircileri Hüseyin Oygur ile Mazlum çetin arızalanan aracın bulunduğu yere gelerek otomobili onarmaya çalıştı. Bu sırada plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil tamircilere çarparak kaçtı.

Oto tamiri ustası Çetin olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, Oygur ağır yaralandı. Yaralı Oygur olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri, tamircilere çarparak kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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