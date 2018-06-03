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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi neticesinde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Abdullah Kargılı yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20. kilometresinde devrildi.

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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi neticesinde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Abdullah Kargılı yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20. kilometresinde devrildi.

03 Haziran 2018 Pazar 14:09
Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi neticesinde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Abdullah Kargılı yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20. kilometresinde devrildi.

Sürücü ile aynı araçtaki eşi Halime ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen Gargılı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsiden sonra yakınalrına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Abdullah Gargılı'nın Ceylanpınar'daki Hz. Selman Camisi'nde imam hatiplik yaptığı, ailenin Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan çocuklarını ziyaretten döndükleri belirtildi.

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