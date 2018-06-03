Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobilin devrilmesi neticesinde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Elde edilen bilgilere göre, 35 yaşındaki Abdullah Kargılı yönetimindeki otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar karayolunun 20. kilometresinde devrildi.

Sürücü ile aynı araçtaki eşi Halime ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen Gargılı, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsiden sonra yakınalrına teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Abdullah Gargılı'nın Ceylanpınar'daki Hz. Selman Camisi'nde imam hatiplik yaptığı, ailenin Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan çocuklarını ziyaretten döndükleri belirtildi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA