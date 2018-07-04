Şanlıurfa'da Çocuklar Tarafından Bulunan Cisim Patladı! 3 Kişi Yaralandı

Patlamada çocuklar ve anneleri yaralandı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçeisnde iki çocuk tarafından sınır hattında bulunan ve eve götürülen cisim bir anda patladı, patlamada 2 kardeş ile anne yaralandı.

İlçenin Suriye sınırı hattındaki Büyüktokaç Mahallesi'nde dışarıda oyun oynayan 12 yaşındaki Ali ile 15 yaşındaki Elif Badem isimli kardeşler buldukları top büyüklüğündeki cismi eve götürdü. Evde oyun oynadıkları sırada cismin bir anda patlaması neticesinde Badem kardeşler ile anneleri 33 yaşındaki Emine Badem yaralandı. Ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan ve burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi. Çocukların hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Bu arada Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, patlamanın meydana geldiği mahalle ve çevresinde inceleme başlattı.

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