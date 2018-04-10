Şanlıurfa'da Çarşamba Günü Okullar Tatil Edildi

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle çarşamba günü okullar tatil edildi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü sebebiyle Çarşamba günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "11 Nisan 1920'de Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunu ve bu Şanlı Kurtuluş Mücadelesini gelecek nesillerimize anlatmak, kurtuluş zaferini hissetmelerini ve anlamalarını sağlamak, milli birlik ve beraberlik ruhunu çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak önem arz etmektedir. Bu vesile ile 11 Nisan 2018 Çarşamba günü Şanlıurfa'mızın Şanlı kurtuluş gününde tüm okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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