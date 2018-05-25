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Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 3 Kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 3 Kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

25 Mayıs 2018 Cuma 16:10
Şanlıurfa'da Akraba Aileler Arasında Kavga Çıktı! Ölü ve Yaralılar Var!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 3 Kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Şanlıurfa Viranşehir'de amca çocukları olduğu belirtilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Cumhuriyet Mahallesinde aralarında henüz öğrenilemeyen sebeple husumet bulunan iki grup karşılaştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Acil Servis Ekiplerince olay yerinde müdahelesi yapılan yaralılardan Sabri (38), Ahmet (42) ve Şeyhmus Kırmızı (25) isimli vatandaşlar kaldırıldıkları hastanede yaşımını kaybederken, diğer yaralılar Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı'nın tedavisi devam ediyor. Polis ve Jandarma ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaşanlıurfa Viranşehir
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