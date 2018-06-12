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Sanat Camiası Şokta: Filiz Akın'dan Kötü Haber

Ünlü oyuncu ve Yazar Filiz Akın'ndan kötü haber az önce geldi. Onur Akay yaptığı son dakika açıklamasında ünlü oyuncunun serum ve ilaçlarla ayakta durabildiğini söyledi.

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Sanat Camiası Şokta: Filiz Akın'dan Kötü Haber

Ünlü oyuncu ve Yazar Filiz Akın'ndan kötü haber az önce geldi. Onur Akay yaptığı son dakika açıklamasında ünlü oyuncunun serum ve ilaçlarla ayakta durabildiğini söyledi.

12 Haziran 2018 Salı 13:03
Sanat Camiası Şokta: Filiz Akın'dan Kötü Haber

Hayranları şokta:  Filiz Akın'dan kötü haber var !

Yeşilçam’ın ünlü ismi Filiz Akın’ın kötü haberini ünlü ses sanatçısı Onur Akay sosyal medya hesaı üzerinden verdi. Akay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 "Geçen hafta Marakeş'te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabilmiş. Filiz Akın, ‘Takviyelerle, ailem, arkadaşlarım, dostlarım kısa zaman dilimleri içinde bana çok güzel şeyler yaşatıyorlar. Şükretmek ve hayata katılabilmek güzel şey 'dedi. Usta sanatçımıza acil şifalar dilerim” 

Onur Akay, bu mesajı Hülya Koçyiğit ile Filiz Akın'ın beraber çektirdiği fotoğrafı ile paylaştı.

ŞAHDAMARINA STENT

Kanseri yenen ve hastalığında ciddi aşama kaydeden Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden de kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şahdamarına stent takılması ameliyatıyla, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla yine kıl payı kurtulmuştu.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Türk sinemasının en başarılı kadın oyuncularından biri olan ve hemen hemen herkes tarafından tanınan Filiz Akın, 60'lı yıllardan günümüze rol aldığı sayısız filmde bir çok farklı karakteri canlandırmış, zerafet ikonu olmuştur. Güzelliği ve asaletiyle romantik temalı Türk filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olan Akın'ın önemli filmlerinden bazıları; Reyhan, Utanç, Umutsuzlar, Prangasız Mahkumlar, Ankara Ekspresi, İki Gemi Yanyana ve Gurbet Kuşları'dır.

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