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Samsun'da Feci Kaza! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Akçay Köprüsünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

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Samsun'da Feci Kaza! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Akçay Köprüsünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:27
Samsun'da Feci Kaza! İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'da Feci Kaza! İki Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.Kazada iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun-Ordu Karayolu Akçay Köprüsünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre 24 yaşındaki Ufuk Kaynar idaresindeki otomobil, Terme ilçesinden ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda refüje çıktı ve karşı yola savruldu.

Bu arada samsun istikametine giden araçların arasına dalan otomobil, İsmail Özkul yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobilde hurdaya dönerken, otomobillerin sürücüleri olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 01.02.2018 18:36
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