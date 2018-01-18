Samsun'daki FETÖ Davasında flaş Karar: 25 Öğretmen Beraat Etti

Samsun'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü tutuklu toplam 34 öğretmenin yargılandığı davada, 9 öğretmen hakkında 1.5 yıl ile 7.5 yıl arasında hapis cezası kararı verilirken 25 öğretmen hakkında ise mahkeme beraat kararı verdi.

Devam eden FETÖ soruşturması kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen olarak görev yapmakta iken OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilip haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan 4'ü tutuklu 34 öğretmenin yargılanmasında sona gelindi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün saat 14.00'ı gösterdiğinde başlayan davanın son oturumu saat 18.30'da sona erdi. Mahkeme, tutuklu yargılanan öğretmenlerden Serhat S. hakkında 7 yıl 6 ay, Emin Ç. ve Akif T. hakkında da 6 yıl 9'ar ay, Mehmet U. hakkında ise 6 yıl 3 ay ve Lütfi K. hakkında 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verildi.

Yargılamasına tutuksuz olarak devam edilen öğretmenlerden Halis D., Emre Y. ve Zafer Y.T. "örgüte bilerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılırken, Uğur Ö. ise "Etkin Pişmanlık Yasası"ndan yararlanarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 25 öğretmen hakkında ise suçlamalar düştü ve öğretmenler hakkında beraat kararı verildi. Tutuklu sanıklardan Emre Yaylacı, Lütfi Karasakal ve Mehmet Akif Topçuoğlu'nun tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara