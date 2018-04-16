Samsun'da Trafik Kazası! Ölü ve Yaralılar Var

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Samsun-Ankara Karayolu Havza Küçük Sanayi Bağlantısında, 57 yaşındaki Ahmet Er yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen 36 yaşındaki Yılmaz Keskin idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada otomobil sürücsüü ile yanındaki 60 yaşındaki Rahim Pehlivan minibüs sürücüsü Keskin ile yanındaki Gökhan Aktaş yaralandı. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Er ve Pehlivan kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer vatandaşların tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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