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Samsun'da Skandal Olay: 13 Yaşındaki Kız Öğrencisinin Fotoğrafını Çalarak..

Samsun'da bir zamanlar basketbol antrenörlüğünü yaptığı 13 yaşındaki öğrencisinin fotoğrafını ve bilgilerini çalan kişi sahte hesap açarak escortluk yaptı.

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Samsun'da Skandal Olay: 13 Yaşındaki Kız Öğrencisinin Fotoğrafını Çalarak..

Samsun'da bir zamanlar basketbol antrenörlüğünü yaptığı 13 yaşındaki öğrencisinin fotoğrafını ve bilgilerini çalan kişi sahte hesap açarak escortluk yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:18
Samsun'da Skandal Olay: 13 Yaşındaki Kız Öğrencisinin Fotoğrafını Çalarak..

Skandal haberin adresi Samsun oldu. 

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen olayda, basketbol antrenörü olduğu öğrenilen Cem K. isimli bir kişi, bir dönem antrenörlüğünü yaptığı 13 yaşındaki kız çocuğunun kimlik bilgileri ve fotoğrafını kullanarak sosyal medya üzerrinden bir hesap açtı.

Buradan kendisine ulaşan erkeklere, 'Escortum. Ağabeyim sakat, paraya ihtiyacım var' yazarak para karşılığı fuhuş yapmak istediğini söyleyen Cem K., fuhuş için anlaştığı 3 kişiye kendi adına bir bankada açtığı hesaba 100'er lira yatırttı. Paraların yatmasının ardından İlçedeki bir AVM'de olduğunu yazan sahtekar Cem K., üzerindeki elbiseleri de tarif ederek randevu verdi. Buluşma yerine giden bu kişiler, dolandırıldıklarını anlayınca Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

Bu kişilerin şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, 13 yaşındaki kız çocuğunun adına hesap açan Cem K.'yi Uludağ Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası belirlenen adreste gözaltına alınan Cem K.'nın emniyette ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Cem K., eski öğrencisinin bilgilerini ve fotoğraflarını kullandığı gerekçesiyle cinsel taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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