Samsun'da Korkunç Olay! Arkadaşını Önce Bıçakladı, Sonra Hastaneye Götürdü

Samsun'un Canik ilçesinde tartışma yaşadığı arkadaşını bıçakla yaralan kişi, daha sonra arkadaşını hastaneye götürdü. Elde edilen bilgilere göre, Canik ilçesinin Gürgenyatak Mahallesi'nde Sırrı G. ile alkol aldığı arkadaşı Mesut O. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesinden sonra Sırrı G. , bıçakla arkadaşı Mesut O'yu karın bölgesinden yaraladı. Mesut O'yu daha sonra otomobiliyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Sırrı G., burada polis tarafından gözaltına alındı.

Mesut O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Şubesi Cinayet Bürosu Ekipleri tarafından emniyete götürüldü.