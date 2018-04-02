Şamil Tayyar FETÖ Borsası Hakkında İfade Verdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, geçtiğimiz skandal bir iddia ile gündeme gelmişti. Tayyar "FETÖ borsası" kurulduğunu iddia etmişti. Bugün alınan son bilgilere göre Şamil Tayyar, bu iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

Ankara Adliyesine gelerek ifade veren Tayyar'ın bu ifadesi, Cumhuriyet Savcısı Atilla Ceylan tarafından alındı.

AK Partili Vekil Tayyar, ifade vermesinin ardından bölgede hazır bulunan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Televizyondaki açıklamalarım üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda bilgi verdim." ifadelerini kullandı.

İfadesine ilişkin detay sorulan Tayyar, "Gizlilik ihtiva eden bilgiler." karşılığını verdi.

FETÖ BORSASI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftalarda bir canlı yayına katılan Tayyar şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatma altında. Bir ilçe başkanı var, ‘Benim kimseye minnet borcum yok, beni reis getirdi' diyor. İl başkanı, ilçe başkanı, il müdürü böyle konuşuyor. Çünkü verilen kararlarda siyaset iradesi yok. Vekilin haberi olmadan il müdürü atarsa o vekili ciddiye alır mı? Sonra beni buraya reis getirdi der. En yukarının da milletvekillerinin aklını devredışı bırakan aklın, aklını alması lazım.

Ben milletvekili olarak Cumhurbaşkanı'na söylediğim şeyleri iletemiyorum. Çok özel bir kayıt götürdüm Cumhurbaşkanı'na. İzledi, çıldırdı. Böyle bir şey nasıl olur diye. Oysa benim o kaydı bir yıl içerisinde göndermediğim danışmanı yoktu! İzletmemişler Cumhurbaşkanımıza. Onlar hâlâ ordalar. Bir yerde problem var. Sıkıntı büyük."

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