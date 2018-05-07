Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova'da hastaneye kaldırılan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Beyin ölümü gerçekleşti, diğer vücut fonksiyonları ise çalışıyor. Şu an Yalova Devlet Hastanesinde" ifadelerini kullandı. Mirzabeyoğlu Cuma gecesi hastaneye giderek 'Kendimi iyi hissetmiyorum' demiş, beyin kanaması geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından derhal ameliyata alınmıştı.

Gerçek Adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat'ta Anayasal Düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmekten İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası almış, 16 yıl hapishanede kaldıktan sonra yeniden yargılanarak serbest bırakılmıştı.

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