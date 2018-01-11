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'Sakin Şehir' İntihar Haberleriyle Sarsıldı! 'Peş Peşe Geldi'

Aydın'ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar'da neler oluyor? Yenipazar ilçesinde son yirmidört saat içerisinde üç intihar olayı yaşandı. 2011 yılıdna Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın'ın yenipazar ilçesinde bir gün içerisinde üç intihar girişimi birden yaşandı.

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'Sakin Şehir' İntihar Haberleriyle Sarsıldı! 'Peş Peşe Geldi'

Aydın'ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar'da neler oluyor? Yenipazar ilçesinde son yirmidört saat içerisinde üç intihar olayı yaşandı. 2011 yılıdna Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın'ın yenipazar ilçesinde bir gün içerisinde üç intihar girişimi birden yaşandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 21:26
'Sakin Şehir' İntihar Haberleriyle Sarsıldı! 'Peş Peşe Geldi'

'Sakin Şehir' İntihar Haberleriyle Sarsıldı! 'Peş Peşe Geldi'

Aydın'ın sakin şehir unvanlı ilçesi Yenipazar'da neler oluyor? Yenipazar ilçesinde son yirmidört saat içerisinde üç intihar olayı yaşandı. 2011 yılıdna Sakin Şehir (Cittaslow) unvanı kazanan Aydın'ın yenipazar ilçesinde bir gün içerisinde üç intihar girişimi birden yaşandı.

İki kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı ilçe sakinleri çok üzgün. Elde edilen bilgilere göre, ilk intihar girişimi sabah saatlerinde yaşandı. Alkollü olduğu öne sürülen Hakan S, intihar etti ve hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra peşpeşe iki intihar haberi daha geldi. Bircan U. isimli 35 yaşındaki şahıs ve 73 yaşındaki Mustafa P, yaşamlarına son verdi. Sakin şehir olarak bilinen Yenipazar'da son 24 saat içinde yaşanan üç intihar girişimi ilçe halkında büyük üzüntüye sebep oldu.

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Son Güncelleme: 11.01.2018 21:27
Anahtar Kelimeler:
Sakin şehirAydınAydın Intihar Son Dakika
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