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Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada cami imamı Ahmet Güldü'nün öldürüldüğü öğrenildi. Olay yerine Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada cami imamı Ahmet Güldü'nün öldürüldüğü öğrenildi. Olay yerine Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

21 Haziran 2018 Perşembe 20:38
Sakarya'da Silahlı Kavga! Cami İmamı Öldürüldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan silahlı kavgada cami imamı Ahmet Güldü'nün öldürüldüğü öğrenildi. Olay yerine Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi.Olay akşam saatlerinde Erenler ilçesi Bekirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Bekirpaşa Mahallesi Köyiçi Cami İmamı Güldü ve İ.T. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İ.T. isimli şahıs Cami imamı Güldü'yi silahla vurdu. İmamın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kavganın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ekiplerinin yanı sıra PÖH ekiplerinin de sevk edildiği, Olaydan sonra mahallelilerin İ.T.'yi linç etmeye çalıştığı bildirildi. PÖH ekipleri tarafından yakalanan şahıs zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı. Konuya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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