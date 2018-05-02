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Sakarya'da Her Sabah İsyan Ettiren Anons

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kanser hastası annesiyle birlikte hayatını sürdüren H.K'nın sosyal medya üzeirnden paylaştığı isyan kısa sürede karşılık buldu.

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Sakarya'da Her Sabah İsyan Ettiren Anons

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kanser hastası annesiyle birlikte hayatını sürdüren H.K'nın sosyal medya üzeirnden paylaştığı isyan kısa sürede karşılık buldu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:43
Sakarya'da Her Sabah İsyan Ettiren Anons

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kanser hastası annesiyle birlikte hayatını sürdüren H.K'nın sosyal medya üzeirnden paylaştığı isyan kısa sürede karşılık buldu. H.K. her sabah evlerinin dibindeki hoparlörden yayınlanan 'Allah'ın selamı , rahmeti, bereketi üzerinize olsun, ilçemizdeki tüm misafirler ve Akyazılılar. İşlerinizde başarılar' anonsuyla başlayan olaylar, sosyal medyada tartışmalara sebep oldu.

ANNEM KANSER HASTASI, HER SABAH AĞLAYARAK UYANIYOR

Annesinin sabah çok erken saatlerde yapılan anonslardan dolayı dinlenemediğini, uykusundan ağlayarak uyandığını bu konuda kimsenin talebi olmadığı halde belediyenin böyle bir şey yapmasına anlam veremediğini söyleyen H.K , kaymakamlığa giderek anonsla ilgili şikayette bulundu.  H.K. konuyla ilgili bir de video çekerek, "Annem kanser hastası ve uyumakta zorluk çekiyor. Her sabah bu anonsla beraber ağlayarak uyanıyor. Belediyeye yaptığımız başvurular dikkate alınmıyor" dedi.

MUHTARLAR VE HALK 'ANONS' İSTİYOR

Akyazı Belediyesi'ndense Bölgedeki hoparlör sisteminin daha önce kaldırıldığını fakat muhtarların ve bölge halkının 'Anons' talep ettiğini belirterek, "Bölgedeki hoparlör sistemi daha önce şikâyet üzerine kaldırılmış ancak bölge muhtarının ‘çevre halkının anons sistemini talep ettiğini’ belirtmesi üzerine yeniden yerine takılmıştır. Vatandaşların rahatsız olmaması için ses seviyesi yasal sınıra çekilmiştir. Buna rağmen yeniden şikâyet alması sebebiyle 50 metre ileriye taşınmıştır. Konuyla ilgili olarak yeniden çalışma yapılacağını bildiririz" açıklamasında bulundu. H.K. kendisine destek çıkanlara teşekkür ederek, "Birçok yerden destek mesajları geldi. Birçok ilçede bu durumun aynısının yaşandığını söylediler. Biz belediyeye şikâyet ettiğimizde ‘Bunu isteyenler var diye geri taktık’ dediler. Paylaşımı yaptığımda bu kadar çok dönüş olmasını, insanların bu kadar duyarlılık göstermesini beklemiyordum. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: HABERTÜRK

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SakaryaSakarya Akyazı
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