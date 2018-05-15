Sakarya'da Balık Tutarken Nehre Düşen 2 Arkadaş Bulunamadı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün balık tutarken nehre düştüğü öğrenilen 34 yaşındaki Selami Torunoğlu ve 24 yaşındaki Emrullah Şimşek, yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Hendek Yeşilyurt mahallesi Sarıboğaz mevkiinde balık tutarken nehre düşen Torunoğlu ve arkadaşı Şimşek suda kayboldu. Mudurnu Çayı'nın Sakarya Nehriyle birleştiği noktada kaybolan iki arkadaşın bulunabilmesi için 4 kilometrelik alanda arama çalışması yapıldı. Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sakarya Arama Kutarma ekibi ve Sakarya Arama Kurtarma ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nden 47 kişi, iki zodyak botla nehirde arama yaparken, arama köpekleri de nehir etrafında arama yaptı.

Tüm çalışmalara rağmen iki arkadaşın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarına akşam saatleri sebebiyle ara verilirken, çalışmaların yarın devam edeceği bildirildi.

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