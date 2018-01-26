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Sakarya'da Adliye Önü Karıştı! Yaralılar Var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Tüfek ve tabancalardan çıkan saçma ve kurşunlar 10 araç ve bir eczaneye hasar verdi. 

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Sakarya'da Adliye Önü Karıştı! Yaralılar Var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Tüfek ve tabancalardan çıkan saçma ve kurşunlar 10 araç ve bir eczaneye hasar verdi. 

26 Ocak 2018 Cuma 13:21
Sakarya'da Adliye Önü Karıştı! Yaralılar Var

Sakarya'da Adliye Önü Karıştı! Yaralılar Var

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Tüfek ve tabancalardan çıkan saçma ve kurşunlar 10 araç ve bir eczaneye hasar verdi. 

Çevrede büyük panik yaşandı. Emniyet ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.  Sakarya'daki Sapanca Adliyesi önünde meydana gelen çatışmaya dair yeni bilgiler haber merkezlerine ulaştı. Saat 11.00'da adliyeye gelen ve bir konu hakkında ifade verdiği öğrenilen grup daha sonra dışarı çıktı. Bu sırada iki araçla adliyenin önüne gelen diğer grup, ifadeden çıkanlara tüfek ve silahlarla saldırdı. Adliye ve yanında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler olay yerine hızla giderek kavgaya müdahele etti. 

Polisin sona erdirdiği olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Sapanca Kaymakamı Ali Ada, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. 

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