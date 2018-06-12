Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede feci şekilde can verdi. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak can verdi.

Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi mevkiinde bulunan Kürtaliler Deresi'nde meydana gelen olayla ilgili detaylar haber merkezlerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, 5 arkadaşı ile serinlemek için dereye giden 7 yaşındaki Hikmet Atov, derede bulunan taşların arasına sıkıştı. Atov'un sıkıştığını gören diğer çocuklar bağırmaya başladı. Bağırış seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine koştular.

Küçük çocuğun suyun içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Konunun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla dereden çıkarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki minik Atov'un yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA