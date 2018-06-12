Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede feci şekilde can verdi.  Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak can verdi.

banner396

Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede feci şekilde can verdi.  Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak can verdi.

12 Haziran 2018 Salı 22:44
Sakarya'da 7 Yaşındaki Çocuk Girdiği Derede Boğuldu!

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede feci şekilde can verdi.  Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak can verdi.

Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi mevkiinde bulunan Kürtaliler Deresi'nde meydana gelen olayla ilgili detaylar haber merkezlerine ulaştı. Elde edilen bilgilere göre, 5 arkadaşı ile serinlemek için dereye giden 7 yaşındaki Hikmet Atov, derede bulunan taşların arasına sıkıştı. Atov'un sıkıştığını gören diğer çocuklar bağırmaya başladı. Bağırış seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine koştular.

Küçük çocuğun suyun içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Konunun bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla dereden çıkarılan çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki minik Atov'un yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SakaryaSakarya çocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı
Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan Kayısı Ağacı Cevabı
Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu
Diyarbakır'da Tacizciyi Linç Ediyorlardı! Son Anda Kurtuldu
Muş'ta Sel Faciası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti! 
Muş'ta Sel Faciası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti! 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim