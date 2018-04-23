Şaka Yüzünden Nikahı İptal Olan Gelin Konuştu 'Şaka Yapmak İstemiştim Ama...'

En mutlu gününü espiriyle renklendirmek isteyen gelin, nikah memuru tarafından sorulan “Turgut Dinçer Güneri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz?” sorusuna, “Hayır demek ne mümkün” şeklinde yanıt verince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Turgutlu Belediyesinde görevli nikah memuru Ali Akça nikahı iptal etme kararı aldı. Tüm ikna çabalarına rağmen kararından dönmedi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı, nikahı iptal olan çifte ulaştı.

Damat Güneri, "Hatice yol boyunca bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. Youtube’dan videolar izlemişti, gittiği birkaç nikâhta da böyle yanıtlar verildiğini görmüş. Ancak memur nikâhı iptal etti. Uzun bir metinden oluşan nikâh kıyma prosedürünü gösterdi ama okuyamadık. Ben yanıt vermeden bitti. Kendisi çok sertti, ‘Hayır’la ilgili bir kelime geçtiğinde nikâhın kıyılamayacağını söyledi. 50-60 davetli vardı, akrabalarımız araya girdi ama ikna olmadı. 15 dakika boyunca dil döktük. Salı günü tekrar nikâh tarihi alacağız. Yaptığımız masraflar da boşa gitti." dedi. Yaptığı şaka sonrası pişman olan Hatice Koşman, "Moralim çok bozuk, ben şaka yapmak istemiştim. Yeniden tarih alacağız. Tabii ki böyle bir şaka yapmayacağım” dedi.

Çiftin nikahını iptal eden Ali Akça, "Olmaması gerekiyordu, hoş değildi. Biz çiftlerin ağzından çıkan ilk kelimeye bakarız. Nikâh masasına ‘Hayır’ demek için gelinmez. Sonrasında bin defa da ‘Evet’ deseniz bizim için değişmez. Biz hâkimler gibi karar veriyoruz. Çiftlerin vereceği cevap kısa ve net olmalı. Benim de böyle bir şey ilk kez başıma geliyor, 6 yıldır nikâh kıyıyorum. Duruma üzülmedim, pişman değilim. Üzülen taraf onlar oldu, kanun hükmünü sordum ben. Eşim ve akrabalarım da arkamda, onlar da basından duymuşlar. Kanunu yerine getirdim, çiftler nikâh masasında şaka yapmasın." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA