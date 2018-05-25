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Sahur Vakti Gürültüyle Uyanan Adam! Güvenlik Kamerası Görüntülerine Bakınca Şok Oldu!

Gece 03.45 sıralarında şiddetli bir gürültüyle sokağa fırlayan Bayram Özden ve mahalle sakinleri otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğünü gördü fakat sebebini anlayamadı.

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Sahur Vakti Gürültüyle Uyanan Adam! Güvenlik Kamerası Görüntülerine Bakınca Şok Oldu!

Gece 03.45 sıralarında şiddetli bir gürültüyle sokağa fırlayan Bayram Özden ve mahalle sakinleri otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğünü gördü fakat sebebini anlayamadı.

25 Mayıs 2018 Cuma 11:20
Sahur Vakti Gürültüyle Uyanan Adam! Güvenlik Kamerası Görüntülerine Bakınca Şok Oldu!

Gece 03.45 sıralarında şiddetli bir gürültüyle sokağa fırlayan Bayram Özden ve mahalle sakinleri otomobilin ön kısmının hurdaya döndüğünü gördü fakat sebebini anlayamadı.

Bayram Özden, şaşkınlığı üzerinden attıktan bir süre sonra otomobilinin görüş açısında bulunan 2 ayrı işletmenin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Siyah bir otomobilin aracının biraz önünde durup geri gittiğini ve hızla gelerek aracına çarptığını gören Özden olaya anlam veremedi.Özden, "Her akşam olduğu gibi aracımı evimin önüne park ettim. Gece sahur saatinde bir gürültü duydum ve aşağıya indiğimde otomobilime çarpılmış olduğunu gördüm. Görüntülerdeki aracı ve şahısları tanımıyorum. Kimseyle bir sorunum yok. Aracıma çarpan kişinin bulunmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.  

Emniyet ekipleri, görüntülerdeki aracın sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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