Sahte İçkiden Ölenlerin Cenazesinde Sahte İçki Şoku! Ölü Sayısı 12'ye Yükseldi

Dominik Cumhuriyeti'nde 12 kişi sahte içkiden dolayı hayatını kaybetti. Bunlardan bir kısmının, sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelip ikram edilen sahte içkiyi tüketenler olunca iş oldukça ilginçleşti.

Dominik Cumhuriyeti'nde sahte içki dehşeti. Sahte içkiden hayatını kaybeden kişilerin sayısı arttı. Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol adı verilen likörün geçen haftadan itibaren ölümlere neden olduğu açıklandı. Hayatını kaybeden kişlierin cenaze töreninde de bu likör ikram edilence ölü sayısı 12'ye kadar yükseldi. Sahte içkiden ölenlerin sayısı kısa sürede 12 olurken, 21 kişinin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını bildirdi. Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapılıyor. Bölgede bir çok ülkede söz konusu sahte likör yüzünden ölümler meydana geliyor.

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