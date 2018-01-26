'Sahneye Alkollü Çıktı' İddialarına İrem Derici'den Sert Tepki

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü"nü almak için sahneye çıkan İrem Derici'nin söylediği sözlere TBMM Başkanı İsmail Kahraman2dan tepki gelmişti. Bu tepki üzerine sosyal medyada İrem Derici'nin sahneye alkollü çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine ünlü şarkıcı İrem Derici bir açıklama yaptı.

İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gururla katıldığım ve ödül aldığım 8. Buhara Medya Ödülleri’yle alakalı hem kırıcı hem de alakasız bir haberyapılmış. 'Alkolsüz bir ödül töreninde, sahneye alkollü çıktı' haberi yapılmasına mı üzüleyim, neden kimseyle alıp veremediğim yokken bu kadar bana yürünmesine mi darılayım bilemedim... Hatırlatayım ki ben bu yıl büyük bir hastalık geçirip yoluma mükemmel bir şekilde devam ettim, sağlık benim için her şeyden önemli. Böyle hayal ürünü haberlerle ödülüme leke sürülmesine izin vermeyeceğim gibi yine bu haberi yapan arkadaşlara kin gütmeyeceğim. Canınız sağ olsun ama kul hakkı yediğinizde ve insan üzdüğünüzde içinizdeki kötülüğün ışık hızıyla size geri döneceğine emin olun. Saygılarımla..."

Ne Olmuştu?

Ödül almak için sahneye çıkan İrem Derici mikrofonu alarak “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim” sözlerini kullandı. İrem Derici'nin bu sözlerine İsmail Kahraman'dan tepki geldi. Kahraman İrem Derici'ye tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” dedi. Bunun üzerine şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden”

Kpsscafe.com.tr | Ankara