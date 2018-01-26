Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

'Sahneye Alkollü Çıktı' İddialarına İrem Derici'den Sert Tepki

8. Uluslararası Buhara Medya Ödül töreninde söylediği sözleri tepki alan İrem Derici'nin sahneye alkollü çıktığı iddiaları sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Bu iddialara ilişkin Derici'den flaş açıklama geldi.

banner396

'Sahneye Alkollü Çıktı' İddialarına İrem Derici'den Sert Tepki

8. Uluslararası Buhara Medya Ödül töreninde söylediği sözleri tepki alan İrem Derici'nin sahneye alkollü çıktığı iddiaları sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Bu iddialara ilişkin Derici'den flaş açıklama geldi.

26 Ocak 2018 Cuma 17:09
'Sahneye Alkollü Çıktı' İddialarına İrem Derici'den Sert Tepki

Buhara Medya Grubu tarafından düzenlenen “8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri” töreninde “Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı Ödülü"nü almak için sahneye çıkan İrem Derici'nin söylediği sözlere TBMM Başkanı İsmail Kahraman2dan tepki gelmişti. Bu tepki üzerine sosyal medyada İrem Derici'nin sahneye alkollü çıktığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialar üzerine ünlü şarkıcı İrem Derici bir açıklama yaptı.

İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Dün gururla katıldığım ve ödül aldığım 8. Buhara Medya Ödülleri’yle alakalı hem kırıcı hem de alakasız bir haberyapılmış. 'Alkolsüz bir ödül töreninde, sahneye alkollü çıktı' haberi yapılmasına mı üzüleyim, neden kimseyle alıp veremediğim yokken bu kadar bana yürünmesine mi darılayım bilemedim... Hatırlatayım ki ben bu yıl büyük bir hastalık geçirip yoluma mükemmel bir şekilde devam ettim, sağlık benim için her şeyden önemli. Böyle hayal ürünü haberlerle ödülüme leke sürülmesine izin vermeyeceğim gibi yine bu haberi yapan arkadaşlara kin gütmeyeceğim. Canınız sağ olsun ama kul hakkı yediğinizde ve insan üzdüğünüzde içinizdeki kötülüğün ışık hızıyla size geri döneceğine emin olun. Saygılarımla..."

Ne Olmuştu?

Ödül almak için sahneye çıkan İrem Derici mikrofonu alarak “Bildiğiniz gibi eşek cennetine gittim geldim”  sözlerini kullandı. İrem Derici'nin bu sözlerine İsmail Kahraman'dan tepki geldi. Kahraman İrem Derici'ye tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz” dedi. Bunun üzerine şarkıcı Derici, “Bana eşek gözlü derlerdi de o yüzden”

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki
Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki
Anahtar Kelimeler:
Irem DericiEşek Cennetiİsmail Kahraman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayı Var?)
Zeytin Dalı Harekatı'nda Son Durum (Kaç Şehit, Kayı Var?)
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Portakal Yüklü Tır Binaya daldı! 1 Kişi Yaralandı!
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi
Haşim Kılıç'ın Oğlu Hakkındaki Gözaltı Kararının Nedeni Ortaya Çıktı-İşte Onu Ele Veren Kişi

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim