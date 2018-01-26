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Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'dan ödül almak üzere sahneye çıkan İrem Derici, sahnede gösterdiği rahat tavırlar ve konuşmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'dan ödül almak üzere sahneye çıkan İrem Derici, sahnede gösterdiği rahat tavırlar ve konuşmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

26 Ocak 2018 Cuma 15:40
Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki

Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'dan ödül almak üzere sahneye çıkan İrem Derici, sahnede gösterdiği rahat tavırlar ve konuşmasıyla gündeme bomba gibi düştü.

Kendisini zaman zaman 'Patavatsız' olarak tanıtan ve öyle bilinen sanatçı, Buhara Medya Grubunca düzenlenen Buhara Medya Ödülleri Töreninde Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı ödülünü almak için sahneye gittiğinde, daha önce zayıflamak için geçirdiği rahatsızlıktan söz ederek 'Zor günler geçirdim, bildiğiniz gibi eşşek cennetine gidip geldim' dedi. Bunun üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman'da 'İrem Hanım'ın bir sözünü değiştirmemiz gerekiyor. Cennet cennettir, eşeklerin cenneti olmaz' dedi.

Meclis Başkanının bu sözleri büyük alkış alırken, aldığı cevap karşısında şaşıran ve rahatsız olduğu gözlemlenen sanatçı 'Bana eşek gözlü derlerdi o yüzden' dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 15:46
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