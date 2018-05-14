Sahil Güvenlik Personel Alımı Başvuru Sonuçları Açıklanıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklanıyor.

Sahil Güvenlik, geçtiğimiz ay yayımladığı ilanında lise ve önlisans mezunu adaylar arasından 240 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 9 ile 30 Nisan tarihleri arasında alınan başvurulara ait sonuçların ise 15 Mayıs sonrasında açıklacağına yer verildi.

HANGİ KADROLARA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan ilanda büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli kadrolarına kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Lise ve önlisans mezunu adaylar arasından alınan başvurularda KPSS şartı da 60 olarak belirlenmişti.

SONUÇLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı sicil personel alımı başvurularnın 30 Nisan'da sona ermesinin ardından başvuru sonuçları ve mülakat yer ile tarihleri merak edilmeye başlandı. Sahil Güvenlik tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda başvurulara ait sonuçların 15 Mayıs tarihinden sonra açıklanacağı duyuruldu. Sonuçların 15 Mayıs'ta kesin açıklanacağı ile ilgili bir bilgiye yer verilmedi. Sonuçlar 15 Mayıs veya devam eden günlerde açıklanacak. Ancak büyük ihtimal mülakat yer ve tarihleri 15 Mayıs'ta adaylara duyurulacak.

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SONUÇLAR AÇIKLANDIĞI ANDA NASIL ÖĞRENİRİM?

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