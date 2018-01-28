Sahil Güvenlik Komutanlığı Yunan Savunma Bakanını Kardak'a Yanaştırmadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak Kayalıklarına yaklaştırılmamasıyla ilgili 'Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir' şeklinde değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hücümbotla çelenk atmak üzere Kardak Kayalıklarına gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bölgeye yaklaştırılmamasıyla ilgili 'Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir' İfadelerini kullandı. İçişleri Bakanı ve Beraberindekilere özel uçakla Gaziantep'e geldi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Havalimanında karşılanan Soylu buradan Oğuzeli ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine geçti. Burada incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı, basına kapalı görüşmenin ardından basın mensuplarının Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kardak'a gitmeye çalışmasıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bakan, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir." dedi. İçişleri Bakanı ve beraberindekiler daha sonra Gaziantep merkeze geçti.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA