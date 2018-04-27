Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak! Başvuru Tarihi Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun uzman erbaş alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yayımlanan duyuruda alımlarda branşların muhafız, Kurbağa adam, şoför , ikmal olacağı belirtilirken başvuruda bulunacak adayların 27 yaşını aşmamış olması, askerliğini yapıyor ya da yapmış olması, askerliğinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması gerektiği belirtildi.
Başvuru Şartlarının tamamı aşağıdaki gibi olacak:
Başvurular 2 Mayıs ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruların www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı, adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatle okumaları gerektiği bildirildi.
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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Admin askerliğini hiç yapmamış yada tecilli olanlar başvuru yapabiliyor mu cevap verirseniz sevinirim
Hani askerliğini yapmamış olacaktı bütün hayallerim suya düştü ya
Ya bu askerlik şartı ne ya üni okuyor diye askere gidemiyor bu çocuk
Askerlik şartı olmasın lütfen !
Askerlik şartı olmasın lütfen !
Yapıyor ama kara kuvvetlerine burda. Açıklama net
Tecili olan başvuru yapabilir mi lütfen cevaplayacak varmi
Kardeşlerim ben 96/4 yaptım şartlar neyse odur kendi isteğiniz doğrultusunda olamıyor malesef o yüzden siz uymaya çalışın şartlara