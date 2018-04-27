Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak! Başvuru Tarihi Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı başvuru tarihleri belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı.

banner396

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak! Başvuru Tarihi Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı başvuru tarihleri belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun uzman erbaş alımı yapacağını açıkladı.

27 Nisan 2018 Cuma 14:06
Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak! Başvuru Tarihi Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun uzman erbaş alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yayımlanan duyuruda alımlarda branşların muhafız, Kurbağa adam, şoför , ikmal olacağı belirtilirken başvuruda bulunacak adayların 27 yaşını aşmamış olması, askerliğini yapıyor ya da yapmış olması, askerliğinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması gerektiği belirtildi.

Başvuru Şartlarının tamamı aşağıdaki gibi olacak: 

Başvurular 2 Mayıs ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruların www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı, adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatle okumaları gerektiği bildirildi.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SahilSahil GüvenlikSahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cihat 3 saat önce

Admin askerliğini hiç yapmamış yada tecilli olanlar başvuru yapabiliyor mu cevap verirseniz sevinirim

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Burhan 3 saat önce

Hani askerliğini yapmamış olacaktı bütün hayallerim suya düştü ya

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Fırat 2 saat önce

Ya bu askerlik şartı ne ya üni okuyor diye askere gidemiyor bu çocuk

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Onur 2 saat önce

Askerlik şartı olmasın lütfen !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Onur 2 saat önce

Askerlik şartı olmasın lütfen !

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mert 1 saat önce

Yapıyor ama kara kuvvetlerine burda. Açıklama net

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
ALİ 57 dakika önce

Tecili olan başvuru yapabilir mi lütfen cevaplayacak varmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Tolga 26 dakika önce

Kardeşlerim ben 96/4 yaptım şartlar neyse odur kendi isteğiniz doğrultusunda olamıyor malesef o yüzden siz uymaya çalışın şartlara

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Son Dakika! Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi!'
Son Dakika! Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi!'
İzmir'de Gelin Dehşeti! Kocasını Dövdü, Yüzünü Tırmaladı, Testislerini Sıktı
İzmir'de Gelin Dehşeti! Kocasını Dövdü, Yüzünü Tırmaladı, Testislerini Sıktı
Son Dakika! Abdullah Gül ile İlgili Flaş İddia
Son Dakika! Abdullah Gül ile İlgili Flaş İddia

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim