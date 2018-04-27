Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Yapacak! Başvuru Tarihi Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise ve dengi okullardan mezun uzman erbaş alımı yapacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yayımlanan duyuruda alımlarda branşların muhafız, Kurbağa adam, şoför , ikmal olacağı belirtilirken başvuruda bulunacak adayların 27 yaşını aşmamış olması, askerliğini yapıyor ya da yapmış olması, askerliğinin üzerinden en fazla 5 yıl geçmiş olması gerektiği belirtildi.

Başvuru Şartlarının tamamı aşağıdaki gibi olacak:

Başvurular 2 Mayıs ile 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek. Başvuruların www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden yapılacağı, adayların başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatle okumaları gerektiği bildirildi.

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