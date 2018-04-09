Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı Sonuçları Açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında uzman erbaş alımı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Sahil Güvenlik resmi sayfasından yayımlanan son dakika uyarısında 2018 yılı uzman erbaş alımı sonuçlarının açıklandığı ve açıklanan sonuçlara göre yerleştirmeleri yapılan uzman erbaşların belirlendiği belirtildi.

Uzman erbaş alımı sonuç ekranına gitmek için TIKLAYIN

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