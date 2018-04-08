Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci yarın başlıyor.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin 9 Nisan'da başlayacağı belirtilmiş, ayrıca "Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sahil Güvenlik K.lığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen toplam 240 adet tam zamanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına alım yapılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

HANGİ POZİSYONLARDA ALIM YAPILACAK?

Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen , Destek personeli gibi pozisyonlarda gerçekleşecek alıma başvuruda bulunmak isteyen adayların 2016 KPSS'ye girmiş olması ve ilgili sınavdan en az 60 puan almış olması gerekiyor. Alım yapılacak şehirler ve diğer konularda www.sahilguvenlik.gov.tr, www.dpb.gov.tr adreslerinden açıklandı.

YAŞ ŞARTI

Başvuruda bulunacak adayların 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Başvurular 30 Nisan 2018 tarihinde saat 14.00'de sona erecek. Başvuru kılavuzuna erişim sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı takip edebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYIN.