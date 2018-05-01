Sahil Güvenlik Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı 2018

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı sözleşmeli/muvazzaf astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklandı ve mülakata girmeye hak kazananların belli olduğu belirtildi.

24 Nisan'a kadar alınan başvurular için binlerce aday müracaat etti. KPSS'li ve KPSS'siz yapılan başvurularda adaylar, her pozisyon için ayrı şekilde mülakata çağrılacak.

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