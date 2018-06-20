Sağlıkçıların Karadeniz Turu Felaketle Sonlandı! 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'ta sağlık sektöründe çalıştığı öğrenilen 4 arkadaşın Karadeniz gezisi felaketle sonuçlandı. Giresun'un Tirebolu ilçesinde, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Tirebolu ilçesi Doğancı Köyü mevkii Karadeniz Sahil Yolu'nda oldu.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki menfez duvara çarptı. Otomobilde yaşları 23 ile 25 arasında değişen 4 kişi yaralandı.

İhaberüzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalova yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamazken, Mustafa Aksoy isimli gencin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan gençlerin tamamının sağlıkçı olduğu, gezi için Karadeniz'e geldikleri öğrenildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.