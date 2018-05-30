Sağlık Ekipleri Bile Şok Oldu! Konya'da Dehşet

Konya'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ev kadını 59 yaşındaki Melike G. bir meyve bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

Çevre sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ağır yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak'ta yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli 59 yaşındaki Melike G. , bir meyve bahçesinde kendini ateşe verdi.

Olayı fark eden çevre sakinlerince alevlere müdahele edildi. Vücudunda korkunç yanıklar görülen Melike G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde polisin ifadesine başvurduğu tanıklar Melike G.'nin kendisini söndürmeye çalışanlara, "Bırakın beni, ben kendim yaktım. Size ne?" dediğini söyledi. 3 ay önce de yüksek dozda ilaç aldığı belirtilen talihsiz kadının hastanede tedaviyi reddettiği bildiriliyor.

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