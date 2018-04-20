Sağlık Bilimleri ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin akademik personel alımı yapacağına dair bilgilendirmeler Devlet Personel Başkanlığı'nca az önce yapıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan akademik personel alım ilanında "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir." ifadeleri yer alırken, kontenjan ve başvuru sürecine dair bilgiler için kılavuz işaret edildi. Kılavuz için TIKLAYIN.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'nünse Dr. Öğretim Üyesi unvanında Grafik bölümü sanatta yeterlik mezunu ve Görme Engellilere yönelik dokunsal kitap tasarımı konusunda çalışmış akademik personel alacağı belirtildi. DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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