Sağlık Bakanlığı'ndan Zimmete Düşenler İçin İşe Başlama Duyurusu

Sağlık Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında 2018/4 ile yerleşen personellerin göreve başlama işlemlerine yer verildi.

Zimmete düşen personellerin bağlı oldukları il müdürlüklerine evrak teslimi için yapılan açıklama şu şekilde;

KPSS-2018/4 sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin atama işlemlerinin, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık müdürlüklerimize gönderilmiştir. Sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Ek-3’de belirtilen şekilde ilgili birimlerimizde kurulan komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

1. Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular04.07.2018 – 23.07.2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde, istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen birimlerimizde kurulan komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

3. Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak en geç 23.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olupposta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir.

5. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

6. Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafından, www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilgili KPSS tercih kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir.

7. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir.

8. Atanma şartlarını taşıyanlar için, son göreve başlama tarihi 24.07.2018 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır.

9. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 23.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 24.09.2018 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki işgünü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

10. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 23.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

11. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesindeki ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki şartları taşımaları kaydıyla; halen kamu görevlisi olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesi kapsamındaki bildirim şartına tabi olarak çalışanlardan, istifa/sözleşme fesih taleplerini kurumlarına/işyerlerine iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri ve birinci maddede belirtilen süre içinde başvurularını yapmış olmaları kaydıyla, istifa/sözleşme fesih işlemlerinin tamamlandığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir.

12. Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama tarihleri, söz konusu işlemler tamamlandığında http://www.yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecektir.

Ekler:Ek-1 Başvuruda İstenen Belgeler

Ek-2 Form

Ek-3 Komisyon Listesi

HALA ZİMMETE DÜŞMEYENLER VAR

9 bin sağlık personelinin ataması 2018/4 ile yapıldı. Ancak hala tüm personellerin zimmeti düşmedi. Atamaların üzerinden 2 aydan fazla süre geçti. Bu atamanın tamamlanması ve 2018/5'e sıra gelmesi gerekmektedir.

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