Sağlık Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Sonuçları Açıklandı

Sağlık bakanlığı destek personeli alımı başvuru sonuçları açıklandı.

Bakanlık tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından destek personeli alımı yapılacağına yer verildi. 17 Temmuz'da başvuruların sona ermesinin ardından beklenen açıklama geldi ve sonuçlar kamuoyuna duyruldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

SIHHAT "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında İl Sağlık Müdürlükleri emrinde çalıştırılmak üzere 2. Destek Personeli yerleştirmelerine ilişkin sonuçlar belli olmuştur.



İstihdam edilecek adaylarla başvurularında vermiş oldukları telefon numaralarından, yerleştikleri ildeki İl Sağlık Müdürlükleri yetkilileri iletişime geçeceklerdir.

Sorularınız için 0 312 230 55 05 numaralı telefonu arayabilir veya basvuru@sihhatproject.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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