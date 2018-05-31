Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı (KPSS-2018/5) Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Bin sözleşmeli personel alımı için beklenen duyuru yayımlandı. ÖSYM tarafından tercih işlemlerinin 4 ile 11 Haziran 2018 tarihlerinde alınacağına yer verilen duyuruda, adayların ais.osym.gov.tr üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. ÖSYM resmi duyurusu şu şekilde oldu:

KPSS-2018/5 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınacak

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Bu kılavuz, sözleşmeli pozisyonları, bunlar için aranan nitelikler ile kontenjanlarını kapsamaktadır. Adaylar tercihlerini, 4-11 Haziran 2018 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 11 Haziran 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2018/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemlerinde kılavuzu incelemeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.